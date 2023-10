Dominika Gwit udzieliła wywiadu Małgorzacie Ohme. W szczerej rozmowie dziennikarka poruszyła z aktorką ważną kwestię, dotycząca jej wyglądu. Okazuje się, że uwielbiana gwiazda przeszła trudną drogę związaną z odchudzaniem. Ostatecznie jednak zrozumiała, kiedy jest naprawdę szczęśliwa. Koniecznie poznajcie szczegóły.

W ostatni czasie w życiu popularnej aktorki gości wiele radości i wspaniałych chwil. W końcu gwiazda jakiś czas temu urodziła dziecko, o które wspólnie z partnerem naprawdę długo się starała. Od tamtej pory jej życie obróciło się do góry nogami, a świat zdominował malec. Ostatnio synek Dominiki Gwit skończył pięć miesięcy, aktorka więc nie ukrywała swojego szczęścia. Okazuje się jednak, że uśmiech nie zawsze towarzyszył w jej życiu. W końcu gwiazda ma za sobą walkę o smukłą sylwetkę oraz powrót do dawnej figury. Jak wspomina ten okres? Szczerze zdradziła to w podcaście "LAJF NOŁ MAKEUP" Małgorzaty Ohme.

W 2014 roku aktorka drastycznie schudła, zupełnie zmieniając swoją sylwetkę. Niedługo potem jednak Dominika Gwit ponownie przytyła 50 kg. Gwiazda nie ukrywa, że po nabraniu dodatkowych kilogramów wróciła jej także radość życia. Jak więc czuła się wtedy, gdy ważyła najmniej? Okazuje się, że to właśnie wtedy przeżywała najgorsze chwile:

Aktorka nie ukrywa także, że moment, w którym przytyła, był ciężki, ale bardzo pouczający:

Małgorzat Ohme w następujących słowach podsumowała rozmowę z Dominiką Gwit:

- W najtrudniejszym momencie swojego życia powiedziała do siebie: "Kocham Cię, zawsze będę Cię kochać, niezależnie od tego jak wyglądasz, w którym momencie swojego życia jesteś, co robisz"

I nigdy siebie nie opuściła. To najpiękniejsza rozmowa o zdrowej miłości do siebie jaką odbyłam od lat. Pełna szacunku, empatii, wszystkiego, co może dać sobie człowiek, żeby dobrze żyć. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu którego bohaterką była Dominika Gwit. Niezwykle mądra, autentyczna i serdeczna dziewczyna. Dziękuję za to spotkanie - napisała.