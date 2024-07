Gwiazdy w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

1 z 13

"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko okazja, by zobaczyć, jak polscy celebryci zmagają się na parkiecie, ale również szansa, by obejrzeć zjawiskowe, często bardzo seksowne i spektakularne stroje gwiazd. W trzecim odcinku nie obyło się bez zaskakujących kreacji.

Za wszystkie kostiumy odpowiada Malwina Wędzikowska, która doskonale wie, że strój do tańca musi być nie tylko efektowny, ale i wygodny. Wydaje się, że te wszystkie kryteria są spełnione, gdyż gwiazdy bardzo chwalą współpracę ze stylistką.

Która z gwiazd najlepiej prezentowała się w trzecim odcinku show?