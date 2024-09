Fani "Tańca z Gwiazdami" obejrzeli już dwa pierwsze odcinki i już mają swoich faworytów 15. sezonu. Nie da się ukryć, że dużym zaskoczeniem tej edycji jest udział Piotra Świerczewskiego, czyli byłego piłkarza, który skrupulatnie ćwiczy do kolejnych odsłon tanecznego show. Niestety, do sieci trafiło nagranie, w którym wygląda na to, że ma problemy w komunikacji ze swoją partnerką! Czyżby?

Pierwsza kłótnia w "Tańcu z Gwiazdami"? To nagranie mówi wszystko

Program "Taniec z Gwiazdami" jest jedną z najulubieńszych rozrywek widzów. Tegoroczna edycja show zgromadziła wiele topowych nazwisk polskiego show-biznesu, co sprawia, że fani nie mogą doczekać się kolejnych odsłon swoich idoli. Za nami dwa odcinki tanecznych zmagań, a uczestnicy właśnie przygotowują swoje choreografie do trzeciego starcia na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Poziom tegorocznej edycji jest naprawdę wysoki, jednak w ubiegłą niedzielę jedna z par musiała pożegnać się z programem. Niestety tym razem padło na aktorkę Olgę Bończyk i tancerza Marcina Zaprawę. W walce o Kryształową Kulę pozostało zatem 11 par. Teraz okazuje się, że jedna z nim zmaga się z konfliktem i nie wiadomo czy uda im się wystąpić na parkiecie.

Zaledwie cztery dni przed zbliżającym się odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Piotr Świerczewski dodał na Instagram nagranie, na którym widać, że jego partnerka taneczna - Izabela Skierska ma dość jego wiecznych pomyłek. W pewnym momencie tancerka mówi:

Znowu? Ja już z Tobą nie wytrzymam! (...) Załatwię Ci dobre zastępstwo. Może finalistę czy coś?

Izabela Skierska wyszła z sali, a na jej miejsce wszedł Bilguun Ariunbaatar, który jest finalistą 13. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie TVN. Na szczęście szybko okazało się, że filmik został nagrany w celach humorystycznych i uczestnicy show nie kłócą się naprawdę. Bilguun wszedł na salę taneczną i próbował uczyć tańca Piotra i dawał mu wskazówki. Okazuje się, że nagranie pochodzi z ubiegłego tygodnia, kiedy to para przygotowywała się do cha-chy, ponieważ w tym tygodniu ćwiczą oni taniec standardowy, jakim jest quickstep.

Czekacie na występ tej pary?

