Gwiazdy nie byłyby sobą, gdyby nie chwaliły się świątecznymi fotkami na Instagramie, czy Twitterze. Nas jak zwykle najbardziej interesują ich stylizacje. Jak wyglądały podczas świątecznych przyjęć? Khloe Kardashian wystąpiła w białej sukni, Mariah Carey na sportowo, bo świeta spędziła na nartach.

Ale nie one najbardziej przykuły naszą uwagę. Zachwycił nas look Rihanny we wzorzystej spódnicy midi i czarnym krótkim topie. Do tego złota biżuteria, a la włoska piękność w stylu Dolce & Gabbana gotowy! Świetnie, jak piękność "z sąsiedztwa" prezentowała się też Jessica Alba w białej bluzce i czerwonej spódnicy z koła.

