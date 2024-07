1 z 6

"Pytanie na Śniadanie" to popularny program, w której gwiazdy chętnie udzielają się na każdy temat. W sobotę 26 września, nadano m.in. materiał o tym, jak sobie radzi po medialnej burzy Barbara Sienkiewicz.

A jakie gwiazdy przybyły do studia skoro świt? Paulla, która opowiadała o tym, co trzeba zrobić, aby zaistnieć i zdobyć popularność. Swoimi doświadczeniami dzieliła się też inna Paula - Paula Tumala, czyli druga obok Oli Ciupy Słowianka Donatana. Za to Magdalena Zawadzka razem z Joanną Moro zachęcały do tego, aby zawsze patrzeć na pozytywy życia, mieć satysfakcję z pracy i szukać powodu do uśmiechu. A jak wyglądały?

Magdalena Zawadzka bardzo elegancko, Joanna Moro postawiła na jesienne trendy, a Paula Tumala bardzo seksownie jak na poranek :).

