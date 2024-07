1 z 13

Znane osoby bardzo lubią angażować się w charytatywne projekty. A gdy dzięki nim mogą przeżyć coś fajnego lub na chwilę stać się kimś innym to robią to z jeszcze większą ochotą. Ostatnio 12 gwiazd, wśród których znaleźli się aktorzy, sportowcy i dziennikarze wzięło udział w ciekawej sesji do kalendarza charytatywnego mazowieckiej Policji, z którego dochód zostanie przekazany dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom, wspierającej rodziny policjantów, którzy stracili życie na służbie.

Wszystkie gwiazdy biorące udział w projekcie na chwilę mogły poczuć się jak prawdziwi funkcjonariusze policji. Zdjęcia z kalendarza przedstawiają bowiem stróżów prawa wielu profesji, zarówno tych z drogówki, patrolujących ulice na rowerze, łapiących przestępców, a na antyterrorystach skończywszy. W sesji wzięli udział m.in.: Anna Mucha, Paulina Sykut, Dorota Gardias, Magdalena Schejbal, Mariusz Czerkawski i Mateusz Damięcki. Oficjalna premiera policyjnego kalendarza z gwiazdami już pod koniec listopada.

