13 października obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.Z tej okazji w warszawskim Hotelu Hampton by Hilton Warsaw Airport odbyło się spotkanie uczestników programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z przedstawicielami Fundacji DKMS, którą wspierają artyści. Zobacz: Gwiazdy Twoja Twarz Brzmi Znajomo na urodzinach "Party".

Już po raz drugi z inicjatywą zaangażowania się w promowanie dawstwa szpiku wyszła Magda Steczkowska, która do udziału w akcji namówiła swoich kolegów z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo":

W zeszłym roku do wzięcia udziału w tej akcji zaprosiłam moje siostry, w tym roku moich wspaniałych przyjaciół. Na przyszły rok też już mam pewien pomysł, ale co to konkretnie będzie, jeszcze nie chciałabym zdradzać. Mam nadzieję, że uda nam się organizować takie akcje cyklicznie, bo niosą ze sobą na prawdę dużo dobrego. Jest to nasz bezcenny dar ratujący komuś życie i najcudowniejsza rzecz w życiu poza posiadaniem dzieci.