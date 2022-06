Gwiazdy TVN żegnają Edwarda Miszczaka. Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek i inni

Joanna Krupa żegna Edwarda Miszczaka

Dla Joanny Krupy kariera w Polsce była spełnieniem marzeń. Modelka osiągnęła już szczyt kariery w USA i miała wciąż apetyt na więcej. Dziś Joanna Krupa to dla wielu z nas świetna, medialna osobowość, ale wcale tak na początku nie było... To właśnie Edward Miszczak odkrył w modelce wielki potencjał i zdecydował, żeby to właśnie ona została prowadzącą pierwszej edycji "Top Model" w Polsce. Nie wszyscy ufali temu wyborowi i to dziś wspomina Joanna Krupa w swoim poruszającym wpisie:

- Dokładnie 12 lat temu po zrobieniu kariery I spełnienie marzeń w USA jedyna osoba która we mnie uwierzyła i dała mi szansę, by zacząć swoją przygodę w Polsce. Od razu zaprosił mnie bym była prowadząca Top Model. Gdy inni nie wierzyli, hejtowali to właśnie Edward kazał im założyć fan klub Joanny Krupy, bo wierzył, że wybierając mnie podjął dobrą decyzję 😊 Dziękuję za wsparcie i wiarę we mnie od samego mojego początku w stacji. Życzę każdemu by zaczynał z takim mentorem jakim jest Edward 💗🙏🏻 - napisała wzruszająco Joanna Krupa.

Jak na razie wiadomo, że Edward Miszczak będzie pracował jeszcze jakiś czas. Nie jest jednak znane nazwisko osoby, która go zastąpi.