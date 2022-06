Małgorzata Rozenek świętuje 16. urodziny syna! Tym razem skromnie? Staś bardzo się zmienił!

Małgorzata Rozenek urodziła! Na świecie syn Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana pojawił się w środę 10 czerwca 2020 roku. To pierwsze wspólne dziecko Rozenek-Majdan i Majdana. Serdecznie gratulujemy! Tymczasem przed pobytem w szpitalu Małgorzata Rozenek-Majdan chciała uczestniczyć w kilku ważnych wydarzeniach. Na szczęście udało się zrealizować ten plan! Opowiedziała o szczegółach na swoim Instagramie. Na czym jej zależało tak bardzo? Zobacz także: Radosław Majdan przez przypadek pokazał wózek dziecka! Wybrali z Małgosią klasyczny model Małgorzata Rozenek o urodzinach synów Maj i czerwiec jest niezwykle imprezowy w rodzinie Małgorzaty Rozenek. Świętowanie rozpoczęło się od urodzin Radka. Dwa tygodnie później 10 lat skończył Tadeusz. 1 czerwca świętowali Dzień Dziecka oraz urodziny Małgorzaty, a w czwartek solenizantem był 14-letni Stanisław! Co za szalone urodzinowe miesiące! Szczęśliwa mama przyznała, że cieszy się, że najmłodszy członek rodziny pozwolił jej jeszcze uczestniczyć w urodzinach Stanisława i Tadeusza: - Urodziny za urodzinami😅🚃🚃🚃🚃 - napisała internautka - I teraz ja mogę w końcu spokojnie urodzić😂 bo bardzo mi zależało, żeby być na urodzinach synów. Udało się 💪🎈 - Na urodziny Najmłodszego też się Pani załapie😜 - zażartowali fani Małgorzata przyznała, że okres tych dwóch miesięcy to dla jej rodziny jak Boże Narodzenie. Zazdrościmy, w końcu, kto by nie chciał mieć tylu powodów do radości! Po narodzinach maleństwa państwa Majdanów, w czerwcu będzie kolejna data do świętowania! Zobacz także: Małgorzata Rozenek w stroju kąpielowym z H&M odpoczywa przed porodem Małgorzata Rozenek cieszy się, że mogła świętować wszystkie urodziny synów jeszcze przed porodem....