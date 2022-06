Agnieszka Woźniak-Starak mistrzowsko komentuje słowa Anny Wendzikowskiej. Przypomniała swój związek!

Anna Wendzikowska w "Dzień Dobry TVN" zajmuje się show-biznesem oraz szeroko pojętą kulturą, oraz wydarzeniami z Polski i świata. Tym razem dziennikarka zdecydowała się omówić powrót Toma Cruise'a, który po latach pojawił się na szklanym ekranie. Celebrytka zaliczyła jednak wpadkę, gdy stwierdziła, że nie przepada za aktorem, nie ze względu na jego grę, a... szczególnie niski wzrost. Choć prowadząca program, Agnieszka Woźniak-Starak z całych sił próbowała uratować sytuację, słowa Anny Wendzikowskiej odbiły się szerokim echem w mediach. Skomentował je nawet Artur Barciś! Artur Barciś odpowiada Annie Wendzikowskiej! Anna Wendzikowska od lat komentuje w "Dzień Dobry TVN" świat show-biznesu i filmu. Tym razem na tapetę wzięła Toma Cruise'a, który po 26 latach powrócił w wielkim stylu na szklany ekran i zagrał w kultowym filmie "Top Gun: Maverick". Gwiazda wprost przyznała, że nie przepada za amerykańskim aktorem, jednak to, co powiedziała później, wstrząsnęło widzami. Anna Wendzikowska skrytykowała niski wzrost Toma Cruise'a . Do sprawy zdecydował się odnieść Artur Barciś , który również należy do grupy mężczyzn oraz aktorów o niskim wzroście. Gwiazdor ma 167 centymetrów i jak sam twierdzi, nigdy nie czuł się w tego powodu gorszy. - No i wyszło na to, że ze swoim 167 cm wzrostem nie jestem przystojny! Załamałem się - napisał żartobliwie na swoim Facebookowym profilu, nawiązując do wypowiedzi Anny Wendzikowskiej. Zobacz także: Koncert Fundacji "Polsat": Wpadka po występie Roksany Węgiel. Poradziła sobie jak profesjonalistka W komentarzach pod postem aktora pojawiło się wiele ciepłych słów od wiernych fanów. - Dodatkowe +10 cm wzrostu za poczucie humoru! Tak liczą! Tak słyszałam! ...