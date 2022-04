Do momentu ślubu byli najbardziej tajemniczą parą w polskim show-biznesie. Tuż po, kiedy Anna Cieślak pojawiła się na ramówce TVN, wiemy o ich życiu nieco więcej. Aktorka "Na wspólnej" udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, czym ujął ją dyrektor programowy TVN, Edward Miszczak. Zobacz także: Anna Cieślak po raz pierwszy o ślubie z Edwardem Miszczakiem: "Był wymarzony" Czym Edward Miszczak ujął Annę Cieślak? Anna Cieślak i Edward Miszczak długo ukrywali swój związek przed mediami. Kiedy wyszło na jaw, że są parą, sprawy potoczyły się dość szybko - 21 sierpnia wzięli huczny ślub w Krakowie, a na niedawnej ramówce TVN swobodnie mówili o swojej miłości - Miszczak zrobił to nawet ze sceny! W rozmowie z "Super Expressem" Cieślak zdradziła zaś, czym ujął ją dyrektor programowy TVN, starszy od niej o 26 lat: Wystarczy spojrzeć na niego... To jest chodzące dobro, to jest chodząca miłość. Życzę wszystkim, żeby mieli takiego dyrektora, jakim jest Edward bo on bardzo dba o wszystkich swoich pracowników i swoje gwiazdy. Te gwiazdy go kochają, to było widać. Edward jest pięknym człowiekiem o ogromnym sercu. Z jednej strony tytanem jeśli chodzi o wizję, o kreację. […] Edward potrafi wytworzyć energię, że ludzie się jednoczą, śą tu i teraz i razem budują jedną historię i to mi imponuje - mówiła Anna. Jaki na co dzień jest Edward Miszczak? Zdradza jego żona, Anna Cieślak! Do tej pory mało kto interesował się życiem uczuciowym Edwarda Miszczaka, jednak związek z młodszą aktorką to temat numer jeden w polskich mediach. Zapytana o to, jaki na co dzień jest dyrektor programowy TVN, Anna Cieślak odpowiedziała szczerze: To zależy kiedy. Czasami, jak to mężczyzna, potrafi się postawić... Jest pięknym...