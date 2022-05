Anna Wendzikowska zaliczyła wpadkę, sytuację próbowała uratować Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak dostała wyjątkowy i drogi prezent od teściowej! Co to takiego?

Agnieszka Woźniak-Starak dostała niezwykły prezent od teściowej! Nie da się ukryć, że rodzina Piotra Woźniaka-Staraka ma miliony na koncie, a ojczym męża dziennikarki jest znanym biznesmanem. Dlatego też niektórych wcale nie będzie dziwił prezent, jaki dziennikarka otrzymała od swojej teściowej, Anny Woźniak-Starak. Co to takiego? Agnieszka Woźniak-Starak dostała prezent od teściowej Jak donosi "Fakt" Agnieszka Woźniak-Starak otrzymała od mamy Piotra 400-metrowy apartament. To jednak nie wszystko. Mieszkanie mieści się w Nowym Jorku na Manhattanie i jest wart ponad 30 milionów złotych! Kupowanie nieruchomości to prawdziwa pasja mamy Piotra. Wynajduje perełki na całym świecie. Gdy znalazła apartament w Nowym Jorku, stwierdziła, że jest wprost wymarzony dla Piotra i jego żony. Aga interesuje się modą, więc będzie mogła teraz spędzać na zakupach w Nowym Jorku tyle czasu ile jej się spodoba. Wow! Taka teściowa to prawdziwy skarb :) Zobacz: Najpiękniejsze (i największe!) dekolty na imprezie! Agnieszka Woźniak-Starak kontra Anna Mucha. Która lepiej? POJEDYNEK Agnieszka Woźniak-Starak otrzymała niezwykły prezent od teściowej Anna Starak to hojna teściowa :)