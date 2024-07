1 z 10

Wczoraj telewizja Polsat wyemitowała drugi półfinał 6. edycji "Must be the music". Podczas cieszącego się gigantyczną popularnością muzycznego show poznaliśmy kolejnego finalistę programu. Decyzją telewidzów, do finału awansowała grupa Be.My. Zespół zyskał też sympatię jury, które zgodnie przewidziało ich obecność w walce o główną nagrodę.

W tej edycji nieco zmieniły się zasady w półfinałach. Z każdego odcinka (w sumie cztery półfinały) do finału awansuje nie dwóch, ale tylko jeden wykonawca. Swoje dzikie karty rozdadzą też fani programu na Facebooku (prawie 600 tysięcy) i słuchacze Radia RMF FM. Na ich werdykt poczekamy jednak do końca półfinałów.

Co ciekawe,jurorzy byli zgodni nie tylko, co do werdyktu, ale też i stylizacji. Wszyscy postawili na czarno-białe kolory. Paulina Sykut wybrała rozkloszowaną sukienkę, do której dobrała masywną biżuterię, a Kora i Elżbieta Zapendowska na czarne komplety ożywione kolejno różowym pasem i białym płaszczem.

Z kolei panowie zdecydowali się na: Łozo - luźny komplet Dirty Figners Style, a Adam Sztaba biało-beżową niezobowiązującą elegancję.

Oglądaliście wczorajszy odcinek?