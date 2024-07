1 z 17

W sobotę w Hotelu Villa Otwock odbyła się premiera teledysku Lidii Kopanii do utworu „Hold My Breath and Wait”. Reżyserem klipu jest Jacek Kościuszko, a najnowszy singiel jest zapowiedzią płyty, która ma się ukazać już wkrótce. Podczas wieczoru miała miejsce również prezentacja bielizny marki Alles, której niedawno Kopania została ambasadorką (zobacz). Wydarzenie uświetnił występ piosenkarki.

Na uroczystości, jak zawsze, pojawiło się wiele gwiazd, a wśród nich m.in. Kasia Cichopek w żółtej kreacji marki Zara (zobacz: Gwiazdy w sukience za 199 złotych), Andżelika Piechowiak w casualowej stylizacji, Laura Łącz w elektryzującej czerwieni, Paulina Drażba oraz Oliwia Angerstein.

Zobacz, jak zaprezentowały się wszystkie gwiazdy: