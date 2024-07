Gwiazdy na premierze sztuki Marcopolus w Teatrze Wielkim

1 z 10

Niedziela w Teatrze Wielkim upłynęła pod znakiem premiery sztuki "Marcopolus", na której pojawiło się kilka znanych osobistości. Była to także dobra okazja do zaprezentowania ciekawych, wyważonych stylizacji i zapozowania do zdjęć.

Wśród gwiazd można było zobaczyć np. Joannę Horodyńską w złotych spodniach i biało-czarnych szpilkach z mamą u boku, Hannę Bakułę w czerwonych ustach, Joannę Klimas z córką Natalią, która grała u boku Sarah Jessiki Parker czy prezentera Polsatu, Marcina Cejrowskiego w hitowym w tym sezonie niebieskim garniturze od Rodrigo De La Garza.

Kto ubrał się najładniej?