1 z 12

Nagrody Amercian Music Awards to jedne z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych artystom amerykańskim. Wyróżnienia te przyznawane są w oparciu o popularność mierzonej na podstawie sprzedanych płyt, zagranych koncertów. W tym roku na gali pojawiły się największe nazwiska sceny muzycznej.

Fotoreporterom pozowały między innymi Jennifer Lopez, Selena Gomez, Nicki Minaj i Fergie. Najwięcej emocji wzbudził występ Seleny Gomez, która po raz pierwszy zaśpiewała swój nowy singiel "The Heart Wants What It Wants" promujący płytę "For You". Występem zachwyciła się Taylor Swift, która nie ukrywała wzruszenia.

Zobaczcie zdjęcia: