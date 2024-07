1 z 15

Za nami finał kolejnej edycji "Must Be The Music", który tym razem okazał się szczęśliwy dla zespołu Besides. Podobnie jak w poprzednich sezonach muzycznego show, na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru. Tym razem była to Indila, której płyta "Mini World" pokryła się w Polsce podwójną platyną.

Oprócz francuskiej gwiazdy, fleszy obiektywów często kierowano na Paulinę Sykut, która pokazała po raz kolejny idealnie płaski brzuch, a także na piękną Korę. Wśród publiczności można było zauważyć nawet Ilonę Felicjańską. Celebrytka kibicowała młodej Marysi Markiewicz.

Oglądaliście finał?