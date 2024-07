Styl boho w wersji de luxe mocno trzyma się w trendach! Szlachetne tkaniny - jedwabie, wełny i koronki, wyraziste printy, niebanalne zestawienia kolorów, czyli wszystko to, co kochają piękne nietuzinkowe kobiety, które nie boją się odrobiny szaleństwa w swoich modowych wyborach. Do inspirowanych modą lat 70-tych propozycji marki Lookbook najbardziej pasuje oryginalna biżuteria marki Mokobelle.

Najnowsza kolekcja Mokobelle to m.in. spektakularne kolczyki zdobione półszlachetnymi kamieniami, fantazyjnymi chwościkami i piórami, wyraziste i proste w formie duże bransolety i kolczyki, a także najmodniejsze w tym sezonie chockery oraz delikatne bransoletki inspirowane motywem różańca. Kolory kolekcji to nasycone burgundy, soczyste szmaragdowe zielenie, głębokie szafiry a także ponadczasowa czerń i różne odcienie szarości. Wszystkie modele wykonane są z największą dbałością o każdy detal z pozłacanego srebra.

Zobacz jak w ubraniach Lookbook i biżuterii Mokobelle prezentują się fanki tych marek: Hanna Lis, Agnieszka Woźniak-Starak i Kamila Szczawińska!

Hanna Lis w sukience Lookbook i kolczykach Mokobelle:

Do tego zestawu pasują również takie bransoletki Mokobelle z fantazyjnymi chwostami:

Agnieszka Woźniak-Starak w sukience Lookbook i kolczykach Mokobelle z modnymi chwostami:

Podoba ci się stylizacja Agnieszki? Będą do niej również pasowały bransoletki Mokobelle:

Kamila Szczawińska w swetrze z nowej kolekcji Lookbook i chokerze Mokobelle:

Do stylizacji Kamili pasują również bransoletka i kolczyki z fantazyjnymi chwostami Mokobelle:

Wszystkie nowości od Mokobelle można znaleźć już w sklepie online!