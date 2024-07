Kupowanie ubrań w second handach jest ostatnio bardzo modne nawet wśród gwiazd. Największymi fankami ubrań vintage w Polsce są Monika Brodka, Kasia Zielińska i Edyta Herbuś, a za granicą Alexa Chung, Rihanna i siostry Olsen. Co ciekawe, celebrytki swoje ubrania z drugiej ręki zakładają nie tylko na co dzień, ale i na większe wyjścia. Dzięki temu mają pewność , że nikt nie pojawi się na imprezie w takiej samej kreacji.

Kolejnym plusem second handów są bardzo atrakcyjne ceny. Już za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych można znaleźć oryginalne propozycje, których nie znajdziecie nigdzie indziej. A jak się wam poszczęści, to możecie natrafić nawet na kreacje od światowych projektantów. Warto dodać, że kupowanie takich ubrań jest też bardzo ekologiczne. Idźcie więc za przykładem gwiazd i odwiedzajcie lumpeksy w poszukiwaniu własnego, oryginalnego stylu.