Koniec z wyprostowanymi włosami! W tym sezonie ultramodne są upięcia. Chanel, Dolce&Gabbana, Donna Karan, Micheal Kors, Stella McCartney, to tylko część projektantów, którzy czesali tak modelki na jesienno-zimowych pokazach.

Gładko zaczesane koczki baletnicy na czubku głowy, spięte po boku, albo upięte w totalnym nieładzie. Ważne, by wreszcie odsłonić szyję i całą twarz! Zrobienie takiej fryzury wbrew pozorom zajmuje mniej czasu niż ułożenie długich włosów na szczotce. Dlatego też upięcia doceniły gwiazdy.

Możesz nosić nisko upięty koczek jak Małgosia Socha. Taka fryzura dodaje szlachetności, dziewczęcego i delikatności. Jeśli chcesz się odmłodzic i dodać sobie kilku centymentrów noś wysoko upięty koczek jak Natasza Urbańska. Kręcone włosy upnij niezbyt gładko, otrzymasz fantastyczny efekt taki jak Kasia Cichopek.

Odsłonięcie twarzy wymaga nienagannego makijażu. Powód? Po prostu Twoja twarz jest bardziej widoczna. Zadbaj by podkreślić jej kształt za pomocą różu lub brązera. Nie zapomniej także podkreślić brwi!

Zobacz jakie koczki noszą gwiazdy i wybróbuj je na sobie!

kj



Reklama