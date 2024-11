Od kilku tygodni Polacy z przejęciem śledzą losy Tomasza Jakubiaka, który toczy intensywną walkę z niezwykle rzadkim nowotworem. Wspierają go nie tylko krewni czy fani, ale i koledzy oraz koleżanki z branży, w tym Michel Moran. Jak się nagle okazało, ten również miał od dłuższego czasu pewne problemy, które znacząco wpływały na jego codzienne życie. W końcu poddał się zabiegowi.

Zaniepokoiło mnie zdjęcie Michel Morana

Michel Moran, francuski kucharz i ulubieniec widzów programu "MasterChef", od dłuższego czasu zmagał się z problemami ze wzrokiem. Jak sam przyznał, noszenie okularów stało się dla niego uciążliwe, zwłaszcza w wymagających warunkach pracy kucharza. Wadę wzroku miał też już na tyle dużą, że utrudniała mu ona codzienne funkcjonowanie. W końcu powiedział "dość" i zdecydował się na refrakcyjną wymianę soczewki, znaną jako RLE (Refractive Lens Exchange).

Wielki dzień! Już po zabiegu refrakcyjnej wymiany soczewki (RLE)! Prawdę mówiąc, już było trudno funkcjonować z okularami w kuchni czy przed kamerą - przyznał.

Zabieg ten jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez osoby, które chcą poprawić jakość widzenia, eliminując konieczność noszenia okularów. Moran postanowił podzielić się swoim doświadczeniem, publikując zdjęcia oraz relację z procesu leczenia. Po zabiegu Moran z dumą podzielił się swoimi odczuciami na Instagramie. W jednym z postów napisał, że czuje się jak "wolny człowiek". Dodał również, że decyzja o zabiegu była jedną z najlepszych, jakie podjął w swoim życiu. Pokazał też kilka zdjęć z kliniki, a jedno z nich, które zostało wykonane najprawdopodobniej chwilę po zabiegu, na pierwszy rzut oka może zaniepokoić.

Czuję się już, jak wolny człowiek, czytam z bliska jak nigdy. Z daleka żaden stek nie ucieka. (...) Pieszę ten post bez okularów, dopiero jestem po zabiegu 24godz! Mega. Mega. Yess yesss... nie pamiętam czegoś takiego od wielu lat

Opublikowane przez Morana zdjęcia przykuły uwagę fanów. Na jednej z fotografii widać go tuż po zabiegu, na innej – bez okularów, co wywołało falę komentarzy od widzów przyzwyczajonych do jego dotychczasowego wyglądu. Internauci pogratulowali gwiazdorowi w komentarzach odwagi.

Michel, gratuluję i podziwiam

Super, że się udało bez komplikacji, ale w okularkach też Panu ładnie

Super. Brawo

Super, dużo zdrówka dla Pana

A jak obecnie czuje się Michel Moran? Wygląda na to, że świetnie, bo zaledwie dzień temu pojawił się na planie zdjęciowym programu "MasterChef Nastolatki”! W tym miejscu warto przypomnieć, że w miniony wtorek pojawił się komunikat TVN-u, w którym wspomniano o powrocie Tomasza Jakubiaka do "MasterChefa". Kucharz walczy obecnie z niezwykle rzadkim nowotworem i nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić na plan. Stacja TVN wyraziła w swoim wpisie nadzieję, że stanie się to możliwie jak najszybciej.

