Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc to najwyższy czas, żeby zakończyć kompletowanie prezentów. Jeżeli brakuje wam jeszcze kilku drobiazgów dla najbliższych koniecznie zajrzyjcie do naszego przeglądu prezentów do 100 zł.

W sklepach udało się nam wypatrzeć całkiem sporo rzeczy, których cena nie przekracza 100 zł m.in.: czerwoną szminkę do ust, książkę "Zeszyty don Rigoberta", ciepłe rękawiczki z jednym palcem, elegancki szalik, słodki sweterek zdobiony świątecznym motywem i praktyczną kosmetyczkę.

W galerii znajdziecie nasz przegląd prezentów do 100 zł: