A może dobra książka? Prezentowe LAST MINUTE na Dzień Mamy!

Mama uwielbia kryminały? Podaruj jej zaskakującą „Biel” Małgorzaty Oliwii Sobczak! A może, jeśli mama jest nie tylko Twoją, ale i kocią mamą, wręczysz jej „Rozmowę z kotem” Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk? Oto kilka sprawdzonych propozycji książkowych (i nie tylko!) na 26 maja.

Szeptun, Tomasz Betcher

Niejedna mama wędrowała w czasach szkolnych po malowniczych szlakach Beskidu Niskiego. Może w długie letnie wieczory chciałaby tam wrócić, chociaż wspomnieniami? Julia, bohaterka powieści polskiego Nicolasa Sparksa, wyjeżdża w góry, by odpocząć od problemów dnia codziennego, zrelaksować się wśród fauny i flory oraz przestać zadręczać się myślami, czy aby na pewno mąż jej nie zdradza. Przejęci kondycją psychiczną córki rodzice wykupują Julii zabiegi u beskidzkiego szeptuna. Ten okazuje się bezczelnie przystojnym młodym mężczyzną. Tyle że jako potomek romskiej rodziny zawsze miał w życiu pod górkę. Ale czy i Julia nie miała? Powieść o miłości, która zapukała do drzwi w najmniej spodziewanym momencie, czyta się jednym tchem.

Karuzela, Agnieszka Litorowicz - Siegert

Agata Młynarska przyznaje, że przeczytała tę książkę w dwa wieczory. Co tak wciągnęło dziennikarkę? - Świetne dialogi, dowcip, prowokacja do snucia domysłów, niebanalne watki i zaskakujące puenty - wylicza Młynarska. Bohaterką „Karuzeli” jest Weronika - warszawianka z Pomorza, która wraca w rodzinne strony, by przygotować dom na powrót taty z zagranicy. W montażu starej karuzeli - bo to zdaniem kobiety najbardziej ucieszy niewidzianego od lat ojca - pomaga Weronice miejscowy lekarz. Mężczyzna okazuje się miłośnikiem lokalnej historii i zupełnym przeciwieństwem facetów znanych bohaterce do tej pory… „Karuzela” ucieszy wszystkie mamy, które lubią zaskakujące historie.

Mat.prasowe

Złudzenie, Nicola Rayner, tłum. Agnieszka Walulik

Książka dla mam o mocnych nerwach. Tylko oczytane w thrillerach psychologicznych kobiety będą w stanie zrozumieć motywacje, jakimi kieruje się główna bohaterka… Francesca jest zakochana w Charlesie, odkąd pamięta. Poznali się w szkole i… tyle. Chłopak nigdy nie darzył jej uczuciem, podarował je za to innej kobiecie oraz dwóm córkom, które urodziła mu niedługo po bajecznym ślubie. Rodzina nie przeszkadza jednak Francesce w osaczaniu swojej szkolnej miłości. Może dopiero śmiertelny wypadek, którego jest świadkiem, pozwoli jej pozbyć się złudzeń?

Biel, Małgorzata Oliwia Sobczak

Jeśli podekscytowana trójmiejską zagadką kryminalną mama zarywała w zeszłym roku noce dla „Czerwieni”, a potem odliczała dni do premiery „Czerni” - trzecia część bestsellerowej serii kryminalnej „Kolory zła”, „Biel”, czym prędzej powinna trafić do jej biblioteki. Miejsce akcji kryminału Małgorzaty Oliwii Sobczak nie zmienia się - autorka ponownie opowiada historię rozgrywającą się w Trójmieście, tym razem jednak prokurator Leopold Bilski musi zająć się sprawą samobójstwa studentki prawa. No właśnie - czy aby na pewno młodej dziewczynie ktoś nie pomógł wyskoczyć z okna sopockiej kamienicy? Trop prowadzi do właścicieli nocnych klubów, którzy na boku chętnie konszachtują z mafią. Ale jak to w „Kolorach…” Sobczak - nic tu nie jest oczywiste.

„Biel” zachwyci też każdą mamę, która z sentymentem wspomina imprezy klubowe w latach 80-tych…

Schronisko, Sam Lloyd

Mama jest fanką „Gambitu Królowej” nie tylko ze względu na rolę Marcina Dorocińskiego? Historię trzynastoletniej szachistki przeczyta w kilka wieczorów. Krytycy literaccy bez cienia wątpliwości mówią: „Schronisko” to już dziś najlepszy thriller 2021 roku. Akcja powieści mogłaby rozgrywać się podczas Ogólnoangielskiego Młodzieżowego Grand Prix w Szachach, turnieju, od którego zależy całe życie Elissy. Lloyd niespodziewanie przenosi jednak swoją bohaterkę do Lasu Pamięci i całkowicie uzależnia od porywacza, 12-letniego Elijaha…

Mat.prasowe

Maria Curie, Ewa Curie

Silna kobieta, która w świecie zdominowanym przez mężczyzn zawsze stawiała na swoim. Była uparta i odważna, a kiedy wyrzucano ją za drzwi, ani przez chwilę nie wahała się, by wejść oknem. Za swoje osiągnięcia dla nauki otrzymała dwie Nagrody Nobla i poważanie w oczach całego świata. Ale - czy była szczęśliwa? Ewa, młodsza córka Marii Skłodowskiej-Curie, o słynnej noblistce opowiada jak o mamie. Jeśli Twoja uwielbia czytać biografie - tą będzie zachwycona.

Wszystkie moje domy, Grażyna Jagielska

Znając poprzednie powieści i wspomnienia wydane przez autorkę, można kupić tę książkę w ciemno. Żona korespondenta wojennego, Wojciecha Jagielskiego, tym razem daje życie fikcyjnej bohaterce i przenosi ją do świata, którego do końca nie zna. Czy kobieta, która przez tyle lat zajmowała się domem, odnajdzie się w rzeczywistości, w której najważniejsze będą jej potrzeby? Czy potrafi odłożyć niepotrzebne myśli na bok i skupić się na tu i teraz? „Wszystkie moje domy” są historią wyzwolenia i oczyszczenia z dawnych przekonań, schematów i kłamstw oraz zakorzenienia - nie w miejscu, ale w samej sobie. Nową książkę Grażyny Jagielskiej powinna przeczytać zarówno każda mama, jak i córka. Ciekawe dyskusje gwarantowane.

Mat.prasowe

Naturalna apteczka, Fern Green

Mama narzeka na częste bóle głowy? Cierpi na dolegliwości układu trawiennego, ale nie chce faszerować się lekami? A może ugryzł ją komar i chciałaby zniwelować swędzenie? Wystarczy, że ma przy sobie „Naturalną apteczkę”, przyjazny przewodnik po bezpiecznych lekach, które można zrobić w domu. Znajdzie tam aż sto przepisów na medykamenty domowej roboty. Kto wie, może jej napar i Tobie pomoże kiedyś na problemy z żołądkiem?

Mat.prasowe

Rozmowa z kotem, Małgorzata Biegańska-Hendryk

Jak czytać kocie emocje? Czy leżenie na plecach zawsze oznacza „pomiziaj mnie po brzuszku”? Jak karmić, by nie przekarmić i nie zaszkodzić? Jeśli Twoja mama zawsze ma pod ręką saszetkę z kocią karmą, głaszcze każdego prężącego się przed nią kota, a zabawki kocicy Florentyny zajmują więcej miejsca niż buty wszystkich domowników - podaruj jej poradnik Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk. Kocia behawiorystka i weterynarz z humorem opowiada o swoich podopiecznych i na konkretnych przykładach pokazuje, że nie zawsze rozumiemy język naszych futrzastych przyjaciół… Lektura obowiązkowa dla każdej (kociej) mamy.

Odetchnij od miasta. Dolny Śląsk, Sylwia Kawalerowicz

W mamie drzemie duch podróżniczki? Uwielbia spontaniczne wyprawy w nieoczywiste miejsca? Przewodnik Sylwi Kawalerowicz sprawi jej zatem wiele radości! Autorka zabiera czytelników na Dolny Śląsk, rozmawia z mieszkańcami tego regionu, odkrywa jego kuchnię, odwiedza tajemnicze miejsca i na własnym przykładzie pokazuje, jak można spędzić tutaj czas. Może przewodnik będzie dla Ciebie i mamy pretekstem do wspólnej wyprawy?

Mat.prasowe

Gra Sagrada

Jeśli książka na Dzień Matki już wybrana, dołącz do upominku grę. Tym prezentem wywołasz bowiem uśmiech nie tylko na twarzy mamy - „Sagrada” to gra dla całej rodziny. Internauci są zgodni: to jedna z najpiękniejszych gier abstrakcyjnych, jaka kiedykolwiek została wydana. A zatem - dajcie ponieść się fantazji i stwórzcie razem zapierający dech w piersiach witraż. Może przy okazji poplotkujecie o historii sztuki albo zaplanujecie wycieczkę do bazyliki Sagrada Familia?

Mat.prasowe



Materiał powstał z udziałem Wydawnictwa Foksal