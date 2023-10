Szukasz idealnego prezentu dla niej na Święta, ale nie zostało już ci wiele czasu? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy propozycje, które możesz już teraz wykorzystać w swoim prezentowniku last minute. Oto najpiękniejsze i najbardziej stylowe prezenty dla niej na Święta!

Bielizna to zawsze wspaniały prezent dla kobiety. Nam szczególnie w oko wpadło body od Love On The Snow. Seksowne, nieco drapieżne, z koronką i z piórami. Wow!

Piękna czekoladowa torebka LOBOS z łańcuszkiem i małą rączką to coś pięknego! Taki prezent doceni każda, dosłownie każda miłośniczka mody.

Beżowa torebka Puccini to prawdziwa gratka dla fanki minimalistycznych i stylowych torebek. Nam wpadła w oko ta w kolorze kawy z mlekiem. Boska!

Torebka Line w minimalistycznym duchu to nasza kolejna torebkowa propozycja.

Opaska ANATAKA w kolorze beżowym to nasza kolejna propozycja. Prosty design to jest to!

W naszym zestawieniu mamy też coś pięknego dla małej kobietki :-). To boska fioletowa bluza Seaside Story.

A dla większych dziewczynek proponujemy bluzę, która powstała w kolaboracji Charlotte x Odderside.

W naszym zestawieniu mamy też miejsce dla prawdziwej włosomaniaczki. To ekspresowa (i totalnie bezpieczna dla włosów!) prostownica SteamPod od L’Oreal Professionnel Paris. Jak to działa? Prostownica podczas prostowania stale starcza pary wodnej, która sprawia że włosy nie tracą wilgoci i przez to się nie puszą.

Do prostownicy koniecznie dobierz profesjonalny zestaw kosmetyków do włosów! My polecamy oczywiście np. ten do włosów blond od L’Oreal Professionnel składający się z produktów Blondifier - to szampon i maska. Produkty te to ideał dla każdej blondynki - dzięki nim blond będzie wyglądał cały czas jak po wyjściu od fryzjera.

Idealnym pomysłem na prezent dla kobiety, która zamiast modą, bardziej interesuje się pielęgnacją, będzie szczoteczka UFO 2 od Foreo.