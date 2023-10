Znalazłaś już prezent dla brata, kolegi z pracy lub ukochanego? Jeśli nie - musisz się pospieszyć, bo Święta już niebawem! Zamiast kolejnego kubka wybierz coś, co go zaskoczy i... ucieszy! Oto nasze propozycje dla każdego prawdziwego mężczyzny - zapewniamy, że każda z nich sprawi mu radość.

Skarpetki to zawsze dobry pomysł, zwłaszcza te szalone od Many Mornings! Cena to 25 zł za parę.

Okulary przeciwsłoneczne KOMONO to nasza kolejna propozycja na prezent dla niego na Święta! Wbrew pozorom, zima to naprawdę dobry moment na zakup okularów. Zwłaszcza tych jak poniżej. Uniwersalny model posłuży przez lata!

True™ men skin care, żel do mycia twarzy z mikrocząsteczkami to nasza kolejna propozycja! Oczyszczający żel do mycia twarzy z mikrocząsteczkami, zawiera unikalne połączenie składników aktywnych, gwarantujących maksymalny efekt czystej i nawilżonej skóry. Polecamy!

Scyzoryk? Czemu nie! Ten od Victorinox z okładkami z drewna orzechowego to strzał w dziesiątkę! Wyposażony w 5 funkcji model spodoba się wielbicielom minimalistycznego stylu i funkcjonalności.

Plecak Puccini na laptopa - idealny do pracy - to strzał w dziesiątkę, jeśli twój partner pracuje w biurze, ale ceni wygodę! Minimalistyczny, wygodny i uniwersalny!

Olejki CBD KANASTE są dostępne w trzech smakach – naturalnym, miętowo-czekoladowym i waniliowym o pojemności 30 ml. Premium CBD olejek od Kanaste to bezpieczny i całkowicie naturalny sposób na wprowadzenie harmonii w codziennym funkcjonowaniu przy zachowaniu pełnej jasności umysłu.

Jeśli szukasz czegoś dla małego mężczyzny, co powiesz na czapkę z daszkiem lub bluzę od Prosto Kids? Marka Prosto ruszą z linią dedykowaną młodszemu pokoleniu! My to kupujemy!

Kawa? Oczywiście, że to świetny pomysł! Nie wyobrażamy sobie świąt bez Kevina oraz… świeżo palonej kawy! To właśnie z myślą o wszystkich miłośnikach amerykańskiego bestselleru i wyjątkowego aromatu kawy powstał świąteczny zestaw przygotowany przez wrocławską palarnię kawy Paloma.

Woda kolońska od Bath & Body Works to długotrwałe doznania zapachowe, zamknięte w eleganckiej, minimalistycznej buteleczce. Intensywny zapach Freshwater łączy w sobie świeży aromat włoskiej bergamotki, górskiej wody źródlanej i mchu dębowego. Ta wyjątkowa mieszanka na pewno spodoba się niejednemu mężczyźnie. Cena: 65 zł

Kubek i koc na Święta to zawsze idealny pomysł - zwłaszcza dla zmarzlucha! Te modele znajdziesz w Salonach Agata.

A może perfumy? Postaw na piękny zapach Secret N°V Ambre D'OrientEau De Parfum For Men EISENBERG. Są piękne! No i to opakowanie, same chcemy mieć takie w naszej łazience!

ZO® SKIN HEALTH GENTLE CLEANSER, żel oczyszczający do twarzy do każdego rodzaju skóry to strzał w dziesiątkę, jeśli twój mężczyzna lubi dbać o siebie. Kosztuje 220 zł i... możesz czasem go sama podkradać ;-)

A na koniec... Coś wyjątkowego! Bo za darmo! Jeśli obdarowywany przez ciebie mężczyzna żyje zgodnie z ruchem zero waste, zaproponuj mu coś wyjątkowego! Aby otrzymać e-booka z przepisami kuchni zero-waste, potrzebuje aplikacji do walki z marnowaniem jedzenia — Too Good To Go. Jeśli już ją posiada, wystarczy że za jej pośrednictwem kupi świąteczną paczkę lub opłaci cegiełkę na Bank Żywności. Gdy już to zrobi, otrzyma mail z linkiem do pobrania e-booka. I voila! :-)