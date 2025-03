Podczas premiery filmu "The Friend" w Nowym Jorku uwagę fotoreporterów przyciągnęła Naomi Watts, która chętnie pozowała fotoreporterom z córką, Kai. 16-latka zaprezentowała się w odważnej stylizacji, łączącej marynarkę w grochy z różowym gorsetem i czarną satynową spódnicą z falbanami. Kreacja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów i wzbudziła spore emocje. Uwagę wzbudza też fakt, że to kolejna wielka gwiazda Hollywood, która otwarcie wspiera swoje transpłciowe dziecko.

Naomi Watts wspiera dziecko podczas premiery

Naomi Watts, znana aktorka i dwukrotna nominowana do Oscara, nie kryła dumy z obecności na premierze w towarzystwie swojego dziecka. Aktorka od lat podkreśla, jak ważne są dla niej relacje rodzinne i wspieranie dzieci w ich pasjach. Młodszy syn aktorki i Lieva Schreibera dosyć wcześnie zaczął utożsamiać się z płcią żeńską, a rodzice okazywali pełne wsparcie, co nadal robią. Dziś Kai ma 16 lat i jakiś czas temu zadebiutowała w roli modelki na pokazie Valentino podczas Paris Fashion Week. To wtedy zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym nie kryła dumy ze swojego dziecka, a jednocześnie potwierdziła tranzycję:

To jest moja dziewczyna!. napisała Naomi Watts

Obecność na premierze u boku mamy to dla Kai to jedno z pierwszych oficjalnych wystąpień. Nastolatka po niedawnym debiucie na wybiegu podczas Paris Fashion Week coraz odważniej wkracza w świat show-biznesu i mody. Widać, że Naomi Watts mocno wspiera córkę.

Naomi Watts z transpłciową córką fot. by Andrew H. Walker/Shutterstock

Rodzinne relacje Naomi Watts i Lieva Schreibera

Naomi Watts i jej były partner, Liev Schreiber, wspólnie wychowują dwójkę dzieci: 16-letnią Kai oraz 17-letniego Alexandra Pete'a. Mimo rozstania aktorzy pozostają w dobrych relacjach, wspólnie angażując się w wychowanie swoich pociech i wspierając ich rozwój. Jak wiadomo, macierzyństwo było spełnieniem marzeń aktorki i decyzję o tym, że chciałaby mieć dzieci podjęła dość późno.

Oddawałam nieustanie mocz na testy, śledziłam moją owulację i robiłam kolejne testy nawet wtedy, gdy okres spóźniał się o godzinę. Wydałam tak wiele pieniędzy na to wszystko, ale nawet zastawiłabym swój dom, by rozwiązać problem niepłodności pisała w książce Noami Watts.

To już kolejna gwiazda, która oficjalnie wspiera swoje dziecko po podjęciu trudnej decyzji i zmianie płci. Ostatnio na czerwonym dywanie pojawiła się Jennifer Loper z niebinarnym Emme.

