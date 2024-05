Co za wieści! Jolanta Fraszyńska za pośrednictwem Instagrama postanowiła podzielić się ważną zmianą w jej życiu. Dopiero teraz zdecydowała się na tak poważny krok. Jak sama pisze, to swego rodzaju "coming out":

Mój coming out - pisze wprost Fraszyńska.

Aktorka Jolanta Fraszyńska zmieniła nazwisko

1 maja Jolanta Fraszyńska zaskoczyła fanów swoim "coming outem" - i gdy data wskazywała na równy miesiąc wcześniej, czyli 1 kwietnia, internautom z pewnością ciężko byłoby uwierzyć w taki obrót wydarzeń! Tymczasem Fraszyńska zupełnie na poważnie zdecydowała się na zmianę nazwiska, o czym opowiedziała za pośrednictwem Instagrama:

Mój coming out. Przez 55 lat i pół roku żyłami jako Jolanta Fraszyńska. Od dzisiaj zaczynam nową życiową przygodę z moim prawdziwym nazwiskiem PRZYGODA, po moim tacie Andrzeju Przygodzie. Na zdjęciu w latach swojej młodości. Życzę sobie szczęśliwej drogi. - pisze aktorka.

Gwiazda nie ukrywa, że zmiana nazwiska wywołała w niej wiele emocji:

Jestem poruszona i wzruszona! Tyle i aż - dodała była gwiazda ''Na dobre i na złe''.

Fani nie kryli wzruszenia decyzją Fraszyńskiej ws. nazwiska, a pod wpisem posypały się liczne gratulacje:

Brawo!!!!! Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie! Ahoj, Jolanto Przygodo

Jolu, w każdej wersji bardzo Cię lubię. Wszystkiego co dobre

Internauci dopytywali też, skąd decyzja o tak dużej zmianie:

Opowie Pani kiedyś skąd ta decyzja?

Zaskoczyła Was ta decyzja? My, niezależnie od jej powodów, życzymy wszystkiego dobrego Jolancie Przygodzie!

