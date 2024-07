Życie Edyty Górniak od początku trwania jej kariery wzbudza wielkie zainteresowanie paparazzi, co czasem jest bardzo uciążliwe, zwłaszcza w prywatnych sytuacjach. Niedawno gwiazda wraz z synem została sfotografowana podczas pierwszego dnia Allana w szkole, co nie bardzo jej się spodobało. Przypomnijmy: Górniak odprowadziła dziś syna do szkoły. Czekała na nich niemiła niespodzianka

Wiele osób chciałoby choć na chwilę móc spotkać się z diwą. Taką okazję przez kilka lat miał Sławomir Lisowski, uczestnik pierwszej edycji Idola, który mieszkał tuż obok Górniak. Co ciekawe, na castingu do programu wykonał utwór artystki "Love is on the line" z polskim tekstem, a jury było nim zachwycone. Teraz wokalista zajmuje się muzyką z nurtu disco. Marzy jednak o tym, by z nią zaśpiewać. Wie, że to możliwe, bo Edyta jest według niego nieprzewidywalna:

Kiedyś była moją sąsiadką. Już nią nie jest. Tak to byśmy razem na balkonie pośpiewali. Edyta jest nieprzewidywalna - mówi Lisowski

Chcielibyście mieszkać obok diwy?

