Wielokrotnie Theresa Cachuela zgłaszała na policję, że były mąż jej grozi i prosiła o jego aresztowanie. Przed śmiercią 33-latce udało się zdobyć sądowy zakaz zbliżania się, który ostatecznie nic nie zmienił. Influencerka została zastrzelona na oczach swojej 8-letniej córki przez jej byłego męża i ojca dziewczynki. Matka zmarłej kobiety, postanowiła opowiedzieć z czym jej córka musiała się zmagać za nim doszło do tragedii.

Influencerka Theresa Cachuela zastrzelona przez byłego męża

Po rozstaniu z mężem Theresa Cachuela samotnie wychowywała swoje córki na Hawajach. Dwa tygodnie przed tragedią influencerka uzyskała sądowny zakaz zbliżania się, oskarżając swojego byłego partnera o molestowanie i prześladowanie. We wniosku 33-latka napisała, że mężczyzna wielokrotnie groził, że się zabije na jej oczach, próbował włamać się do jej domu, a nawet przykładał nóż do jej gardła. Matka influencerki Lucita Ani-Nihoa w rozmowie z lokalnymi mediami wyznała, że prośby jej córki o jego aresztowanie były ignorowane.

Już kilka razy próbowała powiedzieć policjantom o wszystkich sytuacjach (...). Groził, że ją zabije. Nigdy go nie aresztowali, a wiedzieli, że ma broń i jej groził. Sąd się za nią nie wstawił. System ją zawiódł. A teraz jej nie ma — mówi Lucita Ani-Nihoa.

Wielokrotnie Theresa Cachuela prosiła o pomoc służby mundurowe, którym ostatecznie nie udało się zapobiec tragedii. 33-latka została postrzelona w głowę na parkingu jednego z centrów handlowych w Waimalu na Hawajach. Influencerka była wówczas ze swoją córką, która była świadkiem zdarzenia i zeznała na policji, że sprawcą był jej ojciec Jason Cachuela. Następnie 44-letni mężczyzna został znaleziony martwy w swoim samochodzie.

Jej najmłodsza córka widziała to wszystko na własne oczy. Jest straumatyzowana (...). Ona w to nie wierzy. Nie wierzy, że jej mama odeszła. Ja też w to nie wierzę — powiedziała mama influencerki.

Internauci są poruszeni tragiczną śmiercią Theresy Cachueli. Pod postami influencerki pojawiły się kondolencje i słowa wsparcia dla jej rodziny.

