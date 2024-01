Jak podaje portal wirtualnemedia.pl z TVP po niemal 18 latach pracy żegna się także Rafał Patyra, dziennikarz sportowy, prezenter oraz jeden z gospodarzy "Teleexpressu":

Jak sprawę komentuje sam zainteresowany?

Od tygodni nie ma dnia w mediach bez kolejnego newsa związanego ze zmianami w TVP. Po zmianie władzy ta obecna robi "porządki" po poprzednikach - pracę tracą kolejni dziennikarze i redaktorzy, sympatyzujący z obozem Prawa i Sprawiedliwości, z Danutą Holecką na czele, która już może cieszyć się posadą w innej stacji. Zmiany dotknęły również uwielbianego przez Polaków "Teleexpressu". Po latach do prowadzenia programu wraca Maciej Orłoś, z kolei rolą gospodarza po 7 latach żegna się Rafał Patyra, który z samą stacją jest związany od 2005 roku, gdzie na samym początku zajmował się głównie sportem.

Patyra nie ukrywał, że nie jest zwolennikiem zmian w rządzie, jak i w samym TVP, dlatego stawał w obronie "wolnych mediów":

Wolne media to jest fundament demokracji, dlatego ważne, żeby były obecne różne głosy, z różnych stron. Telewizja Polska mówi do widza otwartym tekstem, który jest prawdziwy, nie tylko po polsku przekazany, ale który dba także o polski interes. Dla Polski i Polaków lepiej byłoby, żeby Telewizja Polska pozostała po prostu w niezmienionym kształcie. Telewizja Polska jest i powinna być dla Polaków, a nie realizować obce interesy, nie lobbować na rzecz prywatnych interesów czy też obcych sił. A taki lobbing często ma niestety miejsce w mediach komercyjnych

Stacja TVP, pod nowymi rządami, nie ma jednak zamiaru z nim współpracować, jak czytamy wyżej. Sam Patyra twierdzi, że jego odejście nie jest jednak definitywne:

Zapytany przez portal wirtualnemedia.pl o swoją przyszłości twierdzi:

Rafał Patyra ponad rok temu udzielił mocnego wywiadu dla "Dobrego Tygodnia", w którym opowiedział o życiowych błędach z przeszłości. Przyznał się m.in. do romansu w trakcie swojego małżeństwa, nieślubnym dziecku i o tym, jak cała ta historia odbiła się na jego psychice:

Nie wiedziałem, w którą stronę iść. Jedni znajomi doradzali, żebym odszedł do tamtej kobiety. Inni, żebym został z rodziną. Przeciąganie liny, rozważanie wszystkich za i przeciw trwało jakieś trzy lata. Kiedy sobie myślałem, że odejdę do tamtej kobiety i będę odcięty od sakramentów, bardzo mnie to bolało. Byłem na dnie psychicznym i emocjonalnym. Aż w końcu zawołałem do Boga: Zajmij się tym, bo sam sobie nie poradzę. Zrób ze mną, co chcesz!. I Pan Bóg wziął sprawy w swoje ręce

mówił