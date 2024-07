O wczorajszej publikacji "Wprost" z Kamilem Durczokiem w roli głównej poinformowały wszystkie media, za wyjątkiem jednego. Stacja TVN24 wstrzymała się od jakiegokolwiek komentarza w głośnej sprawie. Dodajmy, że dziennikarz jest szefem "Faktów TVN".

Takie stanowisko nie do końca spodobało się jednemu ze słuchaczy, który w trakcie emisji programu "Szkło kontaktowe" zadzwonił do studia i powiedział, co o tym myśli.

Czy w stacji „cała prawda 24 godziny na dobę” będzie coś dzisiaj o Kamilu Durczoku? Bo przez cały dzień ani słóweczka. Jak się podaje całą prawdę o wszystkich, to cokolwiek wypadałoby powiedzieć...

Grzegorz Miecugow, prowadzący program, długo wstrzymywał się z komentarzem. W końcu skusił się na trochę prywaty i pominięcie głośnej afery skomentował bardzo bezpośrednio:

A ma pan kolegów?

Zapis całej rozmowy poniżej.

