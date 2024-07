Wojciech Szczęsny wczoraj (18 kwietnia) odchodził swoje 27-urodziny. Piłkarz świętował ten wyjątkowy dzień ze swoją żoną Mariną. Jego ukochana z tej okazji przygotowała też dla niego wyjątkowy tort, którym Szczęsny pochwalił się w sieci. Jest jednak ktoś, kto wczoraj nie złożył mu życzeń, ale dziś to nadrobił i to w niezwykły sposób. Kto to taki?

Grzegorz Krychowiak składa urodzinowe życzenia Wojtkowi Szczęsnemu

Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny przyjaźnią się od lat. Piłkarze mają w swoim archiwum zdjęcia z dzieciństwa, gdy grali razem w piłkę, a teraz spotykają się regularnie na zgrupowaniach kadry. Polski piłkarz, który obecnie gra w Paryżu, zapomniał złożyć swojemu przyjacielowi życzenia urodzinowe, ale dziś to nadrobił i nagrał dla Szczęsnego wyjątkowy film. "Krycha" śpiewa "Sto lat" i tańczy dla Szczęsnego.

Pod filmikiem piłkarz napisał:

Wojciech Szczęsny świętował swoje 27-urodziny

Wojtek wybrał się ze swoją żoną do Portofino

Jego przyjaciel nagrał dla niego życzenia z okazji urodzin