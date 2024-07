Wojciech Szczęsny 18 kwietnia obchodzi swoje urodziny! Które? 27! Trudno uwierzyć, ale Wojtek zaczął karierę już w 2005 roku w Legii Warszawa. Obecnie występuje na pozycji bramkarza we włoskim klubie AS Roma, do którego jest wypożyczony z Arsenalu.

A prywatnie? Wojtek związany jest z Mariną. 7 lipca 2015 para zaręczyła się, a 21 maja 2016 wzięła ślub. Teraz wszyscy wyczekują potomka Mariny i Wojtka! :)

Tymczasem życzymy wszystkiego najlepszego Wojtkowi w dniu jego urodzin! Dużo miłości, szczęścia i jeszcze większych sukcesów w piłce nożnej! A was zachęcamy do obejrzenia naszej osi czasu z Wojtkiem w roli głównej. Bardzo się zmienił? ;)

Sto lat! Wojciech Szczęsny ma dziś urodziny.

