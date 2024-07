Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny spędzili Wielkanoc w pięknym Portofino. Szczęśni pochwalili się na Instagramie uroczą, niezwykle romantyczną fotką z tego malowniczego, włoskiego miasta. Okazuje się, że małżonkowie, mieszkający na co dzień w Rzymie, postawili na spontaniczną wycieczkę. Po prostu wsiedli z rodziną w samochód i pojechali do Portofino.

Wesołych Świąt Kochani!!! My w tym roku wsiedliśmy do samochodu i zabraliśmy rodzinkę na święta do Portofino - napisała Marina Łuczenko na Instagramie.