Grzegorz Krychowiak szczerze o swoim związku z Celią! W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Grazia" reprezentant Polski opowiada o wspólnych początkach. To była miłość od pierwszego wejrzenia!

Poznaliśmy się, gdy chodziłem jeszcze do szkoły we Francji. Oczywiście Celia bardzo mi się podobała, bo przy pierwszym kontakcie decyduje fizyczność, wygląd. Z jakiegoś powodu podchodzisz do tej, a nie innej kobiety. Potem jednak zaczyna liczyć się wnętrze, inteligencja, sposób patrzenia na świat. (...) Bo poza tym, że moja dziewczyna jest piękna, jest również inteligentna i pozytywnie nastawiona do życia - opowiada w "Grazii".