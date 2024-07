Grażyna Kulczyk to najbogatsza Polka. Jej majątek szacuje się na kilka miliardów złotych, a ona sama nie osiada na laurach, czyniąc kolejne trafne inwestycje. Wyróżnia się nie tylko stanem konta, ale i stylem - biznesmenka kocha ekstrawagancję. Przypomnijmy: Najbogatsza Polka jak Lady Gaga. Tak Kulczyk wystylizowała się na wernisaż

W najnowszym numerze "Gali" znalazł się obszerny wywiad z Kulczyk, w którym opowiada o swoim zamiłowaniu do sztuki i chęci inwestowania w kulturę. W rozmowie przewija się też wątek negatywnego postrzegania bogactwa i ludzi zamożnych. Kulczyk przyznaje, że zjawiska te nie są odbierane zbyt pozytywnie w naszym kraju, ale coraz częściej potrafimy cieszyć się z sukcesów innych. Wciąż jednak daleko nam do np. społeczeństwa amerykańskiego.



Słowo bogactwo w polskich warunkach ma zabarwienie pejoratywne. Brzmi czasami wręcz arogancko. A na przykład w USA posiadanie bogatego sąsiada i przyjaciela daje powody do dumy. Przecież sukces napędza, dążenie do niego jest motorem rozwoju. Bogactwo rzadko spada z nieba - trzeba być w czymś dobrym i bardzo ciężko pracować. Mam wrażenie, że dziś w Polsce ten klimat zmienia się na lepsze - zanika odium podejrzeń. Obserwując sukcesy polskich przedsiębiorstw, start-upów, rodzinnych firm, coraz częściej potrafimy się nimi cieszyć - twierdzi Kulczyk.

Miliarderka wcale jednak nie uważa, że bycie uboższym oznacza mniej stresów. Jej zdaniem zarówno bogaci, jak i biedni, mają podobne problemy dnia codziennego.



Czy ludzie ubodzy mają mniejsze stresy? Wszyscy mamy takie same kłopoty dnia codziennego: rodzinne, zdrowotne... To banał, ale pieniądze same w sobie nie dają szczęścia. Na pewno dają wolność. I poczucie bezpieczeństwa - oczywiście, że lepiej gdy są, niż gdy ich nie ma. Ale bycie na przykład przedsiębiorcą jest niezwykle trudne. Czy ceną bogactwa jest... strach? Nie, to złe słowo. Jest raczej obawa o to, czy pewne zamierzenia się udadzą - wyznaje w "Gali".