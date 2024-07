Edyta Górniak ostatnio na chwilę zniknęła z mediów. Fani nie mogą doczekać się jej nowej płyty albo chociażby singla. Diwa przygotowała jednak dla wszystkich swoich wielbicieli wyjątkową niespodziankę. Większość z nich z pewnością będzie zadowolona, zwłaszcza, że nie robi tego często. Zobacz: Górniak zagra koncert za granicą. Dawno nie prosiła fanów o pomoc w tak ważnej kwestii

Reklama

Artystka pracuje aktualnie nad kolejnym projektem, ale tym razem wspiera młodego i początkującego artystę. Gracjan Kalandyk, który brał udział w "The Voice od Poland" właśnie nagrywa singiel, do którego zaprosił Edytę Górniak. Wokalistka przyjęła zaproszenie, a artysta pochwalił się ich wspólnym zdjęciem na Facebooku. Wszyscy są niezmiernie ciekawi co z tego wyjdzie, a efekty będziemy mogli usłyszeć już wkrótce. Z połączenia takich głosów na pewno powstanie coś intrygującego.

A może to tylko Prima Aprillisowy żart?

Zobacz: Edyta Górniak na okładce "Party". Nowa miłość?



Zobacz także





Reklama

Edyta Górniak z Allanem i tajemniczym mężczyzną: