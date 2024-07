Na początku wielką sensację wzbudziła Gosia Andrzejewicz. Artystka, która raz na jakiś czas daje o sobie zapomnieć właśnie spodziewa się dziecka. W jednej z telewizji pokazała już ciążowe krągłości. Zobacz: Gosia Andrzejewicz jest w ciąży! Pokazała krągłości

Teraz wokalistka przygotowuje się do tego pięknego okresu. Przede wszystkim dba o zdrowie swoje i maluszka. Jak na razie nie zdradziła jeszcze płci dziecka, ale pokazała na Facebooku wyprawką jaką do tej pory zakupiła. Gdyby sugerować się kolorystyką i ciuszkami zamieszczonymi na zdjęciu można by przypuszczać, że piosenkarka spodziewa się chłopca. Z pewnością tego dowiemy się już wkrótce, a Andrzejewicz przyznała, że chce, aby jej pociecha była bardzo modna:

Moje dziecię będzie stylowo ubrane:-)

Jeszcze raz gratulujemy.

