Podczas kiedy wciąż jeszcze nie milkną echa występu Moniki Kuszyńskiej w tegorocznej edycji konkursu Eurowizji, inne gwiazdy chętnie zabierają głos w sprawie polskich występów na tym konkursie.

Wśród komentarzy nierzadko wspominany jest występ Edyty Górniak, który jak dotąd można zaliczyć do najbardziej udanych polskich show na Eurowizji. Gwiazda udzieliła wywiadu w Radiu ZET, w którym opowiedziała o emocjach, które jej wówczas towarzyszyły:

Zdradziła również pewien gwiazdorski sekret. Artystka poprosiła wówczas producentów, by nie pokazywali jej z profilu, ponieważ wówczas jej brzuch nie wygląda dobrze:

Pamiętam, że jak nagrywaliśmy próbę generalną zapraszano artystę do takiego pokoju, gdzie pokazywano jak zarejestrowano obraz i dźwięk, i proszono o uwagi. Wszyscy przyjmowali te uwagi naturalnie, nic ich nie dziwiło, spisywali notatki. Jak mówiłam, że tutaj jak pracuję przeponą z boku to ten brzuch tak trochę rośnie i to brzydko wygląda, że jakby mogli mnie pokazywać z boku – dokładnie tak zrobili. Takie niby proste, ale czasami trudne do osiągnięcia - wyznała.