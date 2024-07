Edyta Górniak i Piotr Schramm tworzą udany związek, który wzbudza ogromne emocje. To właśnie u boku prawnika gwiazda odzyskała spokój i szczęście. Po rozstaniu prywatnym i zawodowym z byłym mężem, Dariuszem Krupą, Edyta Górniak dość rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach z nowym ukochanym, a komentarze na temat ich związku zbywa milczeniem.

Dopiero teraz gwiazda w rozmowie z "Twoim Stylem" przyznała, że u boku Schramma znowu czuje się jak prawdziwa kobieta.

- Przy Piotrze mogę poczuć się kobietą - pozwolić sobie na bycie prawdziwą, nawet na zmienność nastrojów. I, paradoksalnie, będąc przy stabilnym mężczyźnie, nie mam huśtawek emocji. Może po prostu stajemy się tacy, jakimi są ludzie, przy których zasypiamy.

Na pytanie czy Górniak planuje wziąć ślub z Piotrem, odpowiada krótko:

- Nie wiem.

Z naszych źródeł wynika, że Edyta i Piotr są bardzo szczęśliwą i zakochaną w sobie parą. Górniak zawsze może liczyć na wsparcie ukochanego, o czym świadczyła chociażby jego obecność u jej boku na Top Trendach, kiedy to Edyta wykonywała cover "I Will Always Love You". Czy uda nam się zobaczyć kolejny raz Edytę w białej sukni ślubnej? Na pewno wyglądałaby w niej kwitnąco.

