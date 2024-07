Edyta Górniak niedawno wydała nowy singiel "Consequences" (posłuchaj), który nijak nie przypomina jej poruszających ballad sprzed lat. Utrzymana w dance'owym klimacie piosenka już po pierwszym przesłuchaniu wpada w ucho i ma spore szanse by stać się hitem letnich imprez. Jakby samo to nie było dla kogoś zaskoczeniem, to warto zerknąć na jeszcze ciepłą okładkę singla diwy.

Wystylizowana na wampa Edyta ubrana jest jedynie we flagę USA i białe botki od Christiana Louboutina, za które trzeba zapłacić ok. 4 tysięcy złotych! Do tego wszystkiego dochodzą uczesane w zadziorny sposób czerwone włosy Górniak, które do złudzenia kojarzą się ze stylem Rihanny sprzed kilku lat. W takim wydaniu Edyta wygląda równie ponętnie co barbadoska gwiazda, a nawet zaryzykowalibyśmy, że seksowniej.

Swoją drogą, czyżby flaga Stanów Zjednoczonych sygnalizowała nam, że "Consequences" trafi także na zagraniczne rynki?