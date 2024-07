Aż trudno w to uwierzyć ale festiwal Sopot Top Trendy ma już dziesięć lat! Z tej okazji organizator, czyli telewizja Polsat, szykuje masę niespodzianek dla swoich widzów. W trakcie kolejnej edycji festiwalu, tradycyjnie poznamy najlepsze nowe twarze polskiej fonografii i tych, którzy w ciągu ostatnich 365 dni sprzedali najwięcej płyt.

AfterParty.pl dowiedziało się, że Polsat chce by podczas jednego z festiwalowych dni wystąpili wszyscy najwięksi krajowi artyści, którzy sprzedali najwięcej płyt w ciągu ostatniej dekady. Na pewno będą to: Doda, Kayah i Edyta Górniak. Według informacji jakie do nas dotarły, to właśnie te gwiazdy aktualnie potwierdziły swoją obecność.

Czy wystąpią razem czy osobno? Przekonamy się już pod koniec maja, bo właśnie wtedy ma się odbyć festiwal Top Trendy.

