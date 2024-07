To śmieszne, ale i straszne zarazem… Najczęściej wyszukiwanym hasłem w Wielkiej Brytanii, zaraz po tym jak Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii, było… “Co się stanie jeśli wyjdziemy z Unii”! Co to oznacza? Czyżby Brytyjczycy nie wiedzieli za czym głosowali?

Dzisiejszy dzień wstrząsnął światem polityki, gospodarki… Unia, jaką znaliśmy, rozpada się na naszych oczach. Ale okazuje się, że głosujący chyba nie do końca wiedzieli na co się decydują. Pokazuje to lista najczęściej wyszukiwanych dziś haseł po Brexicie, opublikowana przez Google.

O pierwszym najczęściej wyszukiwanym pytaniu już pisaliśmy. Drugie jest chyba jeszcze bardziej zatrważające, bo brzmi: “Czym jest Unia Europejska”! Następne na liście: “Które kraje są w UE”, czy “Ile krajów jest w Unii”.

Jeśli nałożyć na to fakt, że mamy do czynienia z jedną z najważniejszych historycznych decyzji ostatnich lat… Mimo upału robi się zimno.

East News

A Wy co myślicie? Dobrze zdobili?