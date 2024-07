Radosław Majdan najlepsze sportowe lata ma już za sobą, ale znalazł sobie nowe zajęcie - teraz jest gitarzystą w zespole The Trash. Wczoraj w warszawskim klubie La Playa odbył się jego koncert.

Majdan postanowił wykorzystać sprawdzony patent na podkręcenie koncertowej atmosfery i wystąpił... bez koszulki. Dumnie prezentował swoje muskuły i wyrzeźbioną klatę, wczuwając się w mocno w grę na gitarze i strojąc zaangażowane miny. Uwagę zwracały jego liczne tatuaże, a Radkowi mocno przyglądała się jego menadżerka i domniemana dziewczyna, Małgorzata Mikulik. O muzykalności Majdana wypowiedziała się niedawno Doda:



Radek jest na mnie obrażony, bo powiedziałam dla żartu, że jedyna gitara, na której potrafi grać, to jest ta z „Guitar Hero” na playstation. Prywatnie to on wie, co ja myślę na temat jego muzykalności. oboje jesteśmy spod znaku Szczura z chińskiego horoskopu, jesteśmy do siebie podobni i prawdopodobnie on nawet w wieku 60 lat będzie chciał spełniać swoje marzenia, nawet jeśli dla innych będą komiczne i bezsensowne. I ja to rozumiem - powiedziała kiedyś w wywiadzie dla "Gali".