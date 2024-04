Doda zdecydowanie nie zwalnia tempa: artystka dopiero co wywołała niemałe poruszenie związane ze sposobem, w jaki świętowała Wielkanoc, a teraz kolejny raz jej fani wstrzymali oddech. Co za nowina i wyjątkowa gratka dla jej wielbicieli! Zobaczcie, o co chodzi.

Perfumy Dody będą dostępne stacjonarnie

Premiera perfum Dody to nie tylko wspaniała okazja dla jej fanów, by zyskać nowy zapach w swoich toaletkach, ale również zwieńczenie ciężkiej pracy artystki i realizacja jej wielkiego marzenia. Nie bez powodu w swoim wielkanocnym koszyczku Doda umieściła właśnie... perfumy. Na tym jednak nie poprzestała!

Już kilka dni po Wielkanocy Doda przekazała za pośrednictwem Instagrama kolejne wieści. Jak się okazuje, perfumy Luna są dostępne też w sprzedaży stacjonarnej. Wokalistka pisze wprost, że jest to spełnienie jej ogromnego marzenia:

''Nie idź przez życie, rośnij wraz z życiem''- David Bowie. Spełniam kolejne marzenie , Luna stacjonarnie. Dziękuję @perfumeriaquality za owocną współpracę i wspaniałą energię - przekazała Doda.

W swoim wpisie Doda nie tylko zapozowała we wnętrzu luksusowej perfumerii, ale także przekazała fanom kolejną, istotną informację, która dotyczyła tym razem perfumetek sygnowanych jej marką:

PS Wiem, że czekacie... nowe perfumetki za tydzień na mojej stronie - zapowiedziała Doda.

Fani niezwykle entuzjastycznie podeszli do wieści, o których napisała Doda. Jedna z fanek pokusiła się nawet o stwierdzenie, że przygotowała już cały zapas perfum, o których mowa:

Mój ukochany zapach! 6 flakonów już w kolekcji, by nie zabrakło

Gratulacje kochana, teraz Luna będzie podbijać serca stacjonarnie

Jaram się z tobą, że tak się rozwijasz i osiągasz kolejne cele

Wyjątkowe miejsce, super klimat, idealne na Lunę

Trudno zaprzeczyć temu, że Doda może liczyć na swoich fanów w każdej sytuacji! Czy zdecyduje się pójść za ich sugestiami i perfumy Luna będą wkrótce dostępne stacjonarnie w całej Polsce? Na to liczymy!

