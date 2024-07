Sara Girgis mimo, że jej przygoda z The Voice of Poland szybko się skończyła, uwierzyła w siebie. Młoda wokalistka wyznaje, że to też wszystko dzięki wierze w Boga. I wiary właśnie życzy swoim fanom:

Niech nigdy nie zabraknie Wam wiary, wiary w Boga, wiary w swoje możliwości, w swoją wartość - napisała na swoim Facebooku.

Jak Girgis podsumowuje 2015 rok?

To był bardzo owocny rok. Czuję, że zrobiłam wielki krok w drodze do spełniania swoich marzeń, ale tak naprawdę to jest dopiero pierwszy krok do tego, by w pełni je zrealizować. Praca, praca i jeszcze raz praca! Rok 2016 będzie tego owocem.

Sara Girgis teraz cieszy się tym, co dla nas wszystkich najważniejsze - rodzinnymi świętami i jest dumna ze swojej pierwszej świątecznej piosenki.

Uwielbiam atmosferę świąt, śpiewanie kolęd wspólnie z rodziną, składanie sobie życzeń - pisze Girgis.

To też w świętach ceni inny uczestnik The Voice of Poland z starszej edycji - Ernest Stanaiaszek.

Boże Narodzenie to okres kiedy wszyscy mamy okazję choć na chwilę zapomnieć o codzienności, to ten czas kiedy solidnie ładuję "baterie" na następny rok. Odkąd pamiętam, święta spędzamy u babci Irenki, spotykamy się na kolacji wigilijnej. Nie może zabraknąć 12 potraw, opłatka, sianka pod obrusem, choinki, prezentów i oczywiście kolęd. Dla mnie jest to czas, który ma w sobie pierwiastek magii - mówi nam Ernest.

A jak Ernest podsumowałby swój 2015 rok? Udało mu się zagrać koncert z orkiestrą symfoniczną...

W 2015 roku wydaliśmy pierwszy singiel z zespołem Eleanore Krieger, był to jeden z najważniejszych momentów w moim życiu. Kupiłem pierwszy pojazd dwukołowy, szczerze zastanawiam się czemu tak późno? Zawsze marzyłem by zagrać koncert z orkiestrą symfoniczną, co też udało się spełnić w tym roku -mówi Party.pl Ernest Staniaszek.

Młody wokalista ma nadzieje, że przyszły rok przyniesie dużo koncertów, nagrania płyty z zespołem.

Niech się spełni!

Sara Girgis tuż po tym jak ubrała swoją choinkę:

Kochani moi, z okazji tych wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam przede wszystkim jak najwięcej zdrowia, miłości...

Posted by Sara Girgis on 24 grudnia 2015

Ernest Staniaszek w czapce mikołajce, specjalnie dla nas :)