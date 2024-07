Fani show The Voice of Poland znają ich na pewno. Dwóch młodych i śpiewających facetów postanowiło połączyć siły i założyć razem zespół, a teraz wydali pierwszy singiel "Ile pozostanie w nas". O kim mowa? Ernest Staniaszek i Wojciech Baranowski, którzy byli uczestnikami poprzednich edycji telewizyjnego show, założyli zespół Eleanore Krieger. Mimo że wystąpili w różnych edycjach The Voice - Wojtek w trzeciej, a Ernest w czwartej - obaj pochodzą w Piotrkowa Trybunalskiego i znają się z liceum.

Reklama

Zachęcani sukcesami Natalii Sikory, Natalii Nykiel czy Rafała Brzozowskiego, czyli wokalistów, którzy robią karierę po programie "The Voice of Poland" - planują płytę. Jak się dowiedzieliśmy, jej premiera jest zaplanowana na luty 2016 roku. Mają na nią już nagrane dziesięć piosenek. Czy będą tak kochani jak Natalia Nykiel i czy pobiją rekordy odsłon w sieci jak Sarsa?

Zobacz: Zaskoczenie roku? Laura Samojłowicz jako uczestniczka w The Voice of Poland! WIDEO

Zobacz także

Przekonajcie się sami:

Wojciech Baranowski w The Voice Poland:

Reklama

Ernest Staniaszek w The Voice of Poland: