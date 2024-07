Gdzie odbył się ślub Mariny i Wojciecha Szczęsnego? Komentatorzy sportowi, głównie Mateusz Borek, w studiu sportowym Onetu żywo dyskutowali na temat ślubu bramkarza i wokalistki. Do tej pory nie do końca wiadomo, gdzie odbyła się uroczystość weselna. Mateusz Borek natomiast zasugerował, że mogło być to na Mykonos. Tomasz Włodarczyk zauważył jednak, że w podobnych okolicznościach sakramentalne "tak" powiedział Artur Boruc.

Słyszałem, że to była bardzo kameralna impreza. W podobnych okolicznościach brał ślub chyba Artur Boruc - powiedział jeden z komentatorów.

Ten ślub też był chyba na Mykonos. Artur na pewno na Mykonos. Ja nawet zestawiłem zdjęcia i coś mi ten dom, w którym brał ślub Artur Boruc przypominał, albo był to po prostu ten sam dom, w którym brała ślub Kim Kardashian - dodał Mateusz Borek.

Natomiast okoliczności przyrody i cała sceneria do złudzenia przypomina malownicze miejsce nieopodal Aten - Voliugmeni Lake. Młodej parze jeszcze raz gratulujemy!

Marina i Wojciech Szczęsny wzięli ślub w Vouliagmeni Lake

