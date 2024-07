Dorota Gardias jest nie tylko znaną i lubianą pogodynką w TVN-ie, ale również... projektantką mody. O najnowszej pracy nad sportową kolekcją ubrań (Zobacz też: Modne ubrania sportowe: szorty, topy, legginsy, buty) opowiedziała w rozmowie z Party.pl na prezentacji butów Caprice. Na czym najbardziej zależało Gardias przy tworzeniu jej kolekcji?

Jest to kolekcja dla osób, którym sport na co dzień towarzyszy. To nie chodzi o regularne treningi, bardzo ścisłą dietę. Po prostu lubią się ruszać. Biegają mamy z wózkiem, od czasu do czasu chodzą na jogę. Wiadomo, szybko żyjemy i nie zawsze możemy sobie pozwolić na to, żeby ten sport, te treningi były bardzo regularne - powiedziała nam Dorota Gardias.