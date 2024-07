Lady Gaga skończyła właśnie 25 lat. Wczoraj przyjmowała na twitterze życzenia od swoich fanów i znajomych. Gaga, wielka miłośniczka samej siebie i swojego talentu, postanowiła… życzyć sobie szczęśliwych urodzin. Zdjęcie z życzeniami dla samej siebie umieściła na swoim profilu. Nie zapomniała jednak o swoich fanach, którzy jak się okazuje są dla niej najważniejsi.

Rysując przy stole w restauracji. Gdybym musiała oddać wszystko, ale zachowałabym moich fanów, to byłoby OK – napisała gwiazda.

Również dołączamy się do urodzinowych życzeń!

